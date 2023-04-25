- Ребята — большие молодцы! Горжусь каждым. Красавчики! После 0:2 очень сложно вернуться в игру. Но игроки "Спартака" смогли перевернуть ход матча в свою пользу и забрали важные три очка. Молодцы, что проявили характер — так и надо, - приводит мнение Ещенко "Чемпионат".
Вчера "Спартак" и "Краснодар" порадовали болельщиков семью забитыми голами. К 63-й минуте на табло домашней арены москвичей горели 0:2 в пользу южан. Голы на свой счет записали Кордоба и Батчи. Но буквально за 5 минут "Спартаку" удалось забить два гола благодаря дублю Соболева. На этом коллективы не остановились. Сперцян опять вывел "Краснодар" вперед. А Зиньковский своим дальним ударом сделал счет 3:3. Исход поединка в пользу команды Абаскаля решил Промес. Теперь "Спартак" имеет на счету 48 очков, что позволяет ему единолично занимать 3-ю позицию в национальном первенстве. В следующем туре столичный коллектив встретится с "Ростовом", который располагается на 2-й строчке.
Ещенко – о победе "Спартака": после 0:2 очень сложно вернуться в игру. Молодцы, что проявили характер
Экс-игрок "Спартака" Андрей Ещенко поделился своими мыслями по поводу победы москвичей над "Краснодаром" (4:3) в 24-м туре РПЛ.
Фото: "Чемпионат"