- Соперник несерьезно к нам отнесся... Если бы они нас накрывали, более агрессивно шли в отбор, в прессинг, у нас были бы проблемы. Здесь же они нам давали играть, давали выдохнуть... Мы говорили с Владимиром Федотовым и перед нашей игрой, и после матча. Он сказал: "У тебя очень хорошая команда". Я ему ответил: "Володь, еще пять раз сыграем, вы нас четыре раза обыграете".
Напомним, товарищеская встреча между московским ЦСКА и клубом медийной лиги 2Drots состоялась в конце марта во время международного перерыва на матчи национальных сборных. Коллектив Дмитрия Кузнецова сенсационно обыграл "армейцев" на их домашней арене со счетом 1:2. По ходу второго тайма подопечные Владимира Федотова уступали с разницей в два мяча, однако усилиями нападающего Федора Чалова смогли отыграть один гол.
Источник: "СЭ"
Главный тренер 2Drots Кузнецов: сказал Федотову, что если мы еще 5 раз сыграем, ЦСКА 4 раза выиграет
Наставник команды Медиалиги 2Drots Дмитрий Кузнецов рассказал о недооценке со стороны ЦСКА в их товарищеской игре (1:2).
Фото: ПФК ЦСКА