"Из Екатеринбурга в Москву опять добираться несколько дней. Это непросто. После "Урала" восстановиться не получится, потому что дорога занимает много времени. Морально тяжелее под конец сезона становится. Физически еще нормально чувствуем себя, но потихоньку все накапливается. Нужно не думать об этом. Но мы люди, понимаем все", - приводит слова Комличенко "Матч ТВ".
По итогам 24 прошедших туров "Ростов" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. До окончания текущего розыгрыша российской Премьер-лиги коллективу Валерия Карпина осталось провести шесть встреч. Отметим, что четыре поединка ростовчане проведут в гостях и только дважды примут соперников на своем домашнем стадионе. "Ростов" на данный момент опережает московский "Спартак" в гонке за серебряные медали РПЛ на одно очко. Отрыв от ЦСКА, идущего четвертым, составляет 4 балла. В рамках 25-го тура первенства страны команда из Ростова-на-Дону сыграет на выезде со "Спартаком".
Комличенко: морально тяжелее под конец сезона становится
Форвард "Ростова" Николай Комличенко признался, что под конец сезона выездные матчи стали даваться тяжелее из-за накопившейся усталости.
Фото: Чемпионат.com