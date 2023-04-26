- Сейчас средняя посещаемость 6,5 тысячи. Международных турниров нет. Международные партнёры ушли. Клубы еженедельно теряют деньги. РПЛ для нас — продукт номер один. Мы хотим, чтобы трибуны заполнялись. Нужно однозначно возвращать пиво на стадионы. Для болельщиков это будет дополнительным аргументом. Призываю всех, кто даже выступает противником, давайте найдём возможность, - приводит мнение Алаева "Чемпионат".
На протяжении последних месяцев в российском футболе идут дискуссии о возвращении пива на арены. Ряд футбольных и государственных деятелей высказался за разрешение продаж данного напитка на играх РПЛ. Примечательно, что эксперимент с продажей пива на футбольных поединках был проведен летом 2022 года. Тогда на товарищеской игре между "Зенитом" и сербской "Црвеной Звездой", которая проходила в Сочи, в продаже был слабоалкогольный напиток. Происшествий на футбольной арене зафиксировано не было. Отметим, что закон, запрещающий продажу пива на футбольных аренах, был опубликован в 2005 году. Напомним, что в текущем розыгрыше РПЛ действует закон о Fan ID, обязывающий болельщиков оформлять специальный документ. В связи с этим на играх РПЛ снизилась общая посещаемость. Также Россия находится в бессрочном бане от УЕФА И ФИФА и не участвует в турнирах с международным статусом.
Глава РПЛ Алаев: нужно однозначно возвращать пиво на стадионы
Президент РПЛ Александр Алаев поделился своими соображениями по поводу возвращения пива на российские стадионы.
Фото: "Чемпионат"