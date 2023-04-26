- Дзюба этой весной доказал, что он не разучился забивать. Принёс уже немало пользы "Локомотиву". Но где он был в матчах с "Зенитом" и ЦСКА? Его просто-напросто "съели". Эпизодически проявлялся, но не более, приводит мнение Орлова "СЭ".
Артем Дзюба с зимы этого года снова выступает в РПЛ, защищая цвета столичного "Локомотива". За 7 весенних туров национального первенства воспитанник "Спартака" забил 6 голов и отдал 4 ассиста. Дзюба тратит на гол в среднем 96 минут игрового времени. Примечательно, что Артем ушел без голов в поединках против "Зенита" (1:2) и ЦСКА (1:1). Оба раза центрфорвард выходил в основе дружины Михаила Галактионова, но не сумел отметиться какими-либо голевыми действия. Свою копилку голов и голевых передач Дзюба попытается пополнить уже в эти выходные. Соперником железнодорожников в очередном туре РПЛ станут "Химки".
Орлов: в матчах с "Зенитом" и ЦСКА Дзюбу просто-напросто "съели"
Тележурналист Геннадий Орлов поделился свой точкой зрения на игру форварда "Локомотива" Артема Дзюбы в этом сезоне.
Фото: "Чемпионат"