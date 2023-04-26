Мостовой: когда играл, ко мне бежали за километр, чтобы поздороваться. Сейчас порой даже в мою сторону не смотрят

Бывший полузащитник испанской "Сельты" Александр Мостовой ответил на вопрос о том, как складывается его общение с экс-одноклубниками и партнерами по национальной команде.

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Недавно Александр Мостовой заявил, что не общается со своим бывшим одноклубником по "Сельте" и "



В предыдущем туре "Ростов" на выезде одолел " – Со многими я поддерживаю контакт. С теми, кто не востребован, я общаюсь. Для меня неважно, в каком чине человек, с которым я контактирую. Со всеми я разговариваю одинаково. Когда играл в футбол, ко мне бежали за километр, чтобы поздороваться. Сейчас порой даже в мою сторону не смотрят. Я не ссорился с Шалимовым. Никогда не ходил с задранным носом, – приводит слова Мостового "Евро-Футбол.Ру" Недавно Александр Мостовой заявил, что не общается со своим бывшим одноклубником по "Сельте" и " Спартаку " Валерием Карпиным. В настоящее время Карпин возглавляет национальную сборную России и " Ростов ". Под руководством 54-летнего специалиста клуб с берегов Дона идет на втором месте в таблице чемпионата страны, опережая на одно очко ближайшего преследователя "Спартак".В предыдущем туре "Ростов" на выезде одолел " Урал " со счетом 3:1, а "Спартак" одержал волевую победу в родных стенах над "Краснодаром" (4:3). В ближайшую субботу в Ростове-на-Дону соперники сыграет с красно-белыми в центральном матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги.