– Думаю, что отставка не состоится. Рассматриваю это как перформанс. Шантаж? Я не хотел бы такими словами бросаться в адрес клуба. Полагаю, люди сами сделают выводы. Каждый выбирает свою тактику и стратегию. Посмотрим, к чему она приведет.
Намеки на кумовство? Не понимаю таких разговоров. Руководитель РПЛ никак не влияет на судей. Я не понимаю, как он может оказывать влияние. Нас нельзя обвинить в том, что мы предвзяты. Просто мы сейчас решили действовать предельно тихо, чтобы не оказывать негативного влияния на судей. Мы всегда можем провести проверку и финансового состояния судей, – приводит слова Каманцева "РБ Спорт".
Напомним, в минувший понедельник генеральный директор "Крыльев Советов" Вадим Андреев анонсировал свою отставку в знак протеста против произвола арбитров на матчах РПЛ. Причиной такого резкого шага со стороны руководителя поволжского клуба стали ошибки, которые якобы допустил судья из Улан-Удэ Роман Галимов в пользу "Пари Нижний Новгород" (1:2) в волжском дерби в рамках 25-го тура РПЛ.
"Крылья Советов" подали жалобу в Экспертно-судейскую комиссию РФС по пяти эпизодам выездной встречи с "Пари НН". Претензии со стороны самарской команды вызвали ситуации с неназначением двух пенальти в ворота хозяев и двух непоказанных вторых желтых карточек нижегородским футболистам, которые привели бы к удалениям. Наибольший резонанс вызвал эпизод с назначением 11-метрового удара в пользу "Пари НН" на 34-й минуте, который также указан в жалобе "Крыльев Советов".
Каманцев – об отставке гендиректора "Крыльев" из-за судейства: думаю, она не состоится. Рассматриваю это как перформанс
Глава арбитров РФС Каманцев отреагировал на угрозу отставки со стороны генерального директора "Крыльев Советов" Вадима Андреева в знак протеста против судейского произвола.
Фото: РФС