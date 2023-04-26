- Спад в игре Захаряна? Думаю, он есть, история с "Челси" сто процентов повлияла на него. Но уже ведь прошло много времени, можно было и собраться. Сейчас он игрок основы, вызывается в сборную, к нему все привыкли. Соперники знают, как против него действовать. Думаю, причина в этом.
19-летний Захарян продолжает выходить в стартовом составе "Динамо" и вызываться в сборную России главным тренером национальной команды Валерием Карпиным. История с возможным переходом полузащитника в лондонский "Челси" произошла еще летом прошлого года. Стороны были близки к соглашению, но трансферу помешали санкции Великобритании против России, которые не позволили перевести выплаты за Захаряна. По последней информации СМИ, полузащитник может перебраться в турецкий "Бешикташ", из которого уже перейти в какой-либо европейский клуб.
Источник: "РБ Спорт"
Мостовой: история с "Челси" однозначно повлияла на спад в игре Захаряна, но уже можно было и собраться
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой назвал причины спада в игре полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна.
Фото: "Чемпионат"