- Карраскаль и интерес из Европы? Периодически бывает интерес, но до конкретных переговоров или официального предложения дело не доходило.
24-летний колумбийский полузащитник сыграл за ЦСКА 29 матчей в текущем сезоне, отметившись шестью забитыми мячами и шестью результативными передачами. За московскую команду Карраскаль играет с февраля прошлого года. Полноценный переход из аргентинского "Ривер Плейта" был завершен в июле 2022 года. ЦСКА заплатил за футболиста 6 миллионов евро. По последней информации турецких СМИ, Карраскаль может перебраться в "Бешикташ", откуда в будущем перейти в европейский клуб.
Источник: "Чемпионат"
Гендиректор ЦСКА: периодически к Карраскалю бывает интерес от европейских клубов
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что к полузащитнику команды Хорхе Карраскалю есть интерес от европейских клубов.
Фото: ПФК ЦСКА