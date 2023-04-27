– Только Хлусевича нам сегодня не хватало, но он уже очень?очень близок к тому, чтобы быть полностью готовым. Мы тренировались почти всей командой после такого темного периода, когда у нас была череда травм и многие футболисты не участвовали в тренировках. Сейчас мы восстанавливаемся. Сегодня практически первая тренировка, когда мы готовимся к предстоящему матчу почти стопроцентным составом, – цитирует Абаскаля "Матч ТВ".
"Спартак" благодаря волевой победе над "Краснодаром" в минувший понедельник со счетом 4:3 сохранил минимальное отставание от идущего вторым "Ростова". Более того, команда Гильермо Абаскаля оторвалась на 3 очка от ближайшего преследователя ЦСКА.
Дублем в ворота "быков" отметился нападающий Александр Соболев. Еще по голу в составе красно-белых записали на свой счет Антон Зиньковский и Квинси Промес, вышедшие на замену во втором тайме.
Вечером в субботу, 29 апреля, "Спартак" на домашнем поле "Открытие Банк Арены" примет "Ростов" в центральном матче 25-го тура РПЛ. Соперники ведут борьбу за серебряные медали. В случае победы хозяева обойдут дончан в таблице чемпионата страны. ЦСКА в тот же день на выезде сыграет с грозненским "Ахматом".
Абаскаль: мы тренировались почти всей командой после такого темного периода, когда у нас была череда травм
Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль рассказал о том, что команда готовится почти в полном составе к центральному матчу 25-го тура РПЛ с "Ростовом".
Фото: ФК "Спартак"