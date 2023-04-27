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Борис Игнатьев: болельщиков надо привлекать не пивом, а сделать, как было до введения Fan ID

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Экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о возможном возвращении продажи пива на стадионы РПЛ.
Фото: РИА Новости
- Если мы привлекаем болельщика пивом на стадион, то, наверное, других забот у нас нет, и мы играем в хороший футбол, всё у нас идет по плану. Болельщиков привлекать надо не пивом, а сделать, как и было до принятия всех документов, после введения которых на футбол стало ходить меньше людей. И посмотреть потом, как люди будут себя вести без пива. Пиво - это не самая главная проблема, и я не знаю, что от этого изменится. Можно ведь и сейчас пить пиво возле стадиона, напился, потом пришел. В перерыве сходил - еще выпил. Это всё популизм, - передает слова Игнатьева Metaratings.ru.

Ранее появилась информация, что на стадионах Российской премьер-лиги могут разрешить продажу пива. Эта тема активно обсуждалась в информационном пространстве в течение весны 2023 года, при этом высказывались мнения как против такого шага, так и за него. 26 апреля президент РПЛ Александр Алаев заявил, что, по его мнению, нужно однозначно возвращать пиво на стадионы. По предположению чиновника, эта мера позволит привлечь на трибуны больше болельщиков, став для них дополнительным аргументом в пользу похода на стадион.

В весенней части текущего сезона на всех аренах Российской премьер-лиги действует система персонифицированного учета болельщиков Fan ID. Введение Fan ID стало причиной бойкота матчей чемпионата России со стороны фанатских объединений и резкого снижения общей посещаемости.

Глава РПЛ Алаев: нужно однозначно возвращать пиво на стадионы


РФС РПЛ Fan ID Игнатьев Б
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