По информации источника, "Краснодар" предложил сербскому клубу 9 миллионов евро за Эраковича. Предложение "быков" было принято "Црвеной", и теперь все зависит от решения самого футболиста. Эракович не хочет переезжать в Россию, однако может рассмотреть такой вариант, если летом не получит достойных предложений из Европы. Также защитником интересуются клубы из Азии и США.
В 39 матчах за "Црвену Звезду" в текущем сезоне 22-летний Эракович отметился двумя результативными передачами.
Источник: Sport24
Sport24: "Краснодар" хочет купить защитника Эраковича у "Црвены Звезды" за 9 млн евро
"Краснодар" близок к приобретению центрального защитника Страхини Эраковича у "Црвены Звезды".
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