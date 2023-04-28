- Никаких хороших ожиданий в матче "Спартака" против "Ростова" нет. Думаю, что арбитр Левников будет прибивать ростовчан, а красно-белые сделают ангельские глазки и скажут, что так со всеми бывает, нас тоже плохо судили. При судействе Левникова "Спартак" фаворит в матче. По игре сложно сказать. Если покажут ту игру, которую демонстрировали до 65-й минуты в Краснодаре, то тогда - не фавориты. Надо понимать, что у "Ростова" такие, как Левников, черти в черной одежде, выбили половину состава карточками, которые регулярно показывают и выдумывают. Желто-синие подходят ослабленными к игре, выход "Спартака" на второе место - это многоходовочка с участием судей, - передает слова Червиченко Metaratings.ru.
29 апреля в 19:30 по московскому времени на столичной "Открытие Банк Арене" пройдет матч 25 тура Российской премьер-лиги "Спартак" - "Ростов". Красно-белые и желто-синие являются прямыми конкурентами в борьбе за медали чемпионата России и еще не утратили шансы на чемпионство. "Ростов" с 49 очками занимает в турнирной таблице вторую позицию, "Спартак" отстает от дончан на 1 очко и идет третьим, четвертую строчку занимает ЦСКА (45 очков). Отставание двух этих клубов от лидирующего "Зенита" составляет 9 и 10 очков соответственно за 6 туров до завершения национального первенства.
Из-за дисквалификации по перебору желтых карточек матч пропустит атакующий полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян. В составе "Спартака" не примет участие в этой встрече травмированный Даниил Хлусевич.
Червиченко: арбитр Левников прибьет "Ростов", а "Спартак" сделает ангельские глазки и скажет, что со всеми бывает
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о предстоящем матче красно-белых против "Ростова" в 25 туре РПЛ.
Фото: МатчТВ