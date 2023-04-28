– Кто фаворит в матче? Не буду отвечать на этот вопрос, сейчас сложно сказать. Давайте посмотрим, как сложится игра. Сейчас для Карпина каждый матч будет принципиальным, так как его команда претендует на призовые места, вот и все.
Промес? Думаю, он сделает все, чтобы "Спартак" вновь начал побеждать. Его возвращение поможет команде, – приводит слова Кавазашвили "РБ Спорт".
Заключительный матч субботнего игрового дня РПЛ между "Спартаком" и "Ростовом" намечен на 19:30 по мск. Игра в рамках 25-го тура состоится на столичном стадионе "Открытие Банк Арена". Главным арбитром встречи назначен Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.
"Спартак" продолжает борьбу с "Ростовом" за серебряные медали чемпионата России. Дончане опережают красно-белых на одно очко. В случае победы "народная команда" поднимется на вторую строчку в таблице РПЛ.
В предыдущем туре подопечные Гильермо Абаскаля на своем поле вырвали три очка у "Краснодара" (4:3), дважды уступая по ходу встречи: сначала 0:2, позднее 2:3. "Ростов" увез победу из Екатеринбурга со счетом 3:1.
Кавазашвили – о матче с "Ростовом": Промес сделает все, чтобы "Спартак" вновь начал побеждать
Ветеран "Спартака" Анзор Кавазашвили затруднился назвать фаворита в центральном матче 25-го тура РПЛ между красно-белыми и "Ростовом".
Фото: ФК "Спартак"