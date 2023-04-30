"В Питере тяжело играть. Последняя игра, можно сказать, была боевая. Эмоции у всех будут зашкаливать. Они хотят чемпионство, обыграть "Спартак". Мы хотим обыграть "Зенит". Поэтому будет серьезная битва", - приводит слова Соболева "СЭ".
В рамках следующего, 26-го тура чемпионата России московский "Спартак" сыграет с "Зенитом". Встреча состоится в Санкт-Петербурге на домашнем стадионе "сине-бело-голубых" "Газмпром Арене". Матч пройдет 7 мая и начнется в 18:00 по московскому времени. "Зенит" возглавляет турнирную таблицу РПЛ. Отрыв петербуржцев от второго места составляет 11 очков. "Спартак" занимает третью строчку, отставая от второй строчки на один балл.
Соболев: "Зенит" хочет чемпионство, а "Спартак" хочет обыграть "Зенит"
Форвард московского "Спартака" Александр Соболев рассказал, что хочет обыграть на выезде "Зенит" в следующем туре РПЛ.
Фото: Чемпионат.com