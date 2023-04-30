- Когда от меня увидим в РПЛ такую результативность, как у Малкома? Дай бог, в скором времени, - приводит слова Сергеева "Матч ТВ".
Российский центрфорвард Иван Сергеев провел в футболке невского клуба 44 игры, в которых сумел забить 17 голов. Также к забитым мячам россиянин приплюсовал еще 9 голевых пасов. В это сезоне Сергеев ведет борьбу за место основного форварда "Зенита" с колумбийцем Матео Кассьеррой. Иван поучаствовал в 29 встречах. В них он сумел набрать 12+6 по системе гол плюс пас. Лидер "Зенита" Малком в этом сезоне забил уже 25 голов. "Зенит" уверенно располагается на 1-й строчке в РПЛ, имея 11-очковое преимущество над "Ростовом", который идет на строчку ниже. Следующий матч петербуржцы проведут дома, в соперниках - "Спартак".
Форвард "Зенита" Сергеев: в скором времени буду забивать так же много, как Малком
Российский футболист "Зенита" Иван Сергеев поделился мыслями по поводу своей результативности.
Фото: Sport24