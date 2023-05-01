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Агент Новосельцева: год назад у Ивана было предложение от "ЧФР Клуж", но он отказался из-за политики

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Агент Александр Клюев заявил, что его клиент Иван Новосельцев не перешел в румынский "ЧФР Клуж" из-за политики.
Фото: Global Look Press
- Иван Новосельцев закончил карьеру, но мы до сих пор в контакте. У Ивана не было тех предложений, которые он бы хотел рассмотреть. Поэтому и закончил. У него год назад было предложение от "ЧФР Клуж". Но он отказался, по большей части из-за политической ситуации.

Новосельцев за свою карьеру успел поиграть за "Ростов" и санкт-петербургский "Зенит". Последним клубом в карьере 31-летнего защитника был тульский "Арсенал". Новосельцев сыграл пять матчей за сборную России. Футболист не смог завоевать ни одного трофея за всю свою карьеру. Сейчас Новосельцев регулярно работает экспертом на телевидении.

Источник: "Чемпионат"


Клюев Новосельцев ЧФР Клуж
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