– Дивеев не согласен на 1,8 млн евро в год и хочет получать более 2 млн евро? Это наглость! Даже 1,8 млн евро в год для него много сейчас. Он научился играть в футбол в ЦСКА и должен быть благодарен клубу. Сейчас я бы не назвал Дивеева топовым футболистом. Ему еще следует многому научиться.
Игорь не прав, мягко выражаясь. Я уже говорил, что для Дивеева лучше всего провести всю карьеру в ЦСКА. Поведение Игоря в этой ситуации абсолютно неправильное: на него должно подействовать его окружение и объяснить, что на такое предложение ЦСКА следует согласиться, – приводит слова Пономарева "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появились слухи о том, что защитник сборной России Игорь Дивеев с высокой вероятностью уйдет из ЦСКА в летнее трансферное окно. Сообщалось, что наставник "армейской" команды Владимир Федотов в будущем сезоне рассчитывает на 22-летнего россиянина Илью Агапова. Кроме того, главного тренера и руководство клуба обеспокоено высокой травматичностью Дивеева. Напомним, 23-летний защитник пропустил большую часть нынешнего чемпионата из-за травмы и вновь получил повреждение вскоре после возвращения в строй.
С другой стороны, ЦСКА не прекращает переговоров с Игорем Дивеевым на предмет продления контракта. Однако источник убежден, что сторонам едва ли удастся прийти к компромиссу. Отмечается, что сам футболист рассчитывает на повышение текущего оклада и желает зарабатывать свыше 2 млн евро в год. Руководство красно-синих не собирается тратить на Дивеева более 1,8 млн евро за сезон.
Действующий контракт между клубом и игроком рассчитан до лета 2024 года. Однако при существующих исходных данных ЦСКА готов продать защитника в ближайшие трансферные окна летом либо зимой. Ранее футболист неоднократно заявлял о своем желании попробовать себя в европейской команде. Также Дивеевым, по слухам, интересовался "Зенит".
Пономарев: Дивеев не согласен на 1,8 млн евро в год? Это наглость! Он должен быть благодарен ЦСКА
Экс-футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев отреагировал на слухи о том, что защитник красно-синих Игорь Дивеев не согласен продлять контракт с "армейским" клубом на предложенных условиях.
Фото: ПФК ЦСКА