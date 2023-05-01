- Очень впечатлила обстановка на стадионе. В первом тайме мы не сумели забить. На мой взгляд, хотели мяч занести в ворота. В перерыве сделали поправки. Закономерный результат. Я думаю, на поле мы были посильнее, чем местные футболисты. Но они не должны расстраиваться, сегодня победил футбол. Возможно, молодость сыграла свою ключевую роль, - приводит мнение Аленичева "Матч ТВ".
Ветераны столичного "Спартака" сумели переиграть ветеранов "Ротора" и "Динамо" (объединены в сталинградское "Динамо"). 60 минут игры закончились 2:0 в пользу москвичей. Напомним, что Аленичев, игравший на позиции атакующего хавбека, провел в футболке "Спартака" 194 игры. В них россиянину удалось отметиться 30 голами. Также к забитым мячам Дмитрий приплюсовал еще и 32 голевых паса. Примечательно, что Аленичев поработал в "Спартаке" в качестве главного тренера. Специалист был назначен весной 2015 года. У руля столичного клуба Дмитрий провел 35 поединков, в которых сумел одержать 17 побед. Также в активе 6 ничьих и 12 поражений. Летом 2016 года тренер был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов. На его место пришел итальянец Массимо Каррера. Тренер сразу же смог завоевать чемпионство.
Аленичев – о победе в ретро-матче: закономерный результат. Я думаю, на поле мы были посильнее
Дмитрий Аленичев поделился своей точкой зрения на победу в ретро-матче против сталинградского "Динамо" (2:0).
Фото: РФС