- ЦСКА после того, как лет пять назад стал менять состав и омолаживаться, никак не может стать топовой командой РПЛ. Ему всё время чего-то не хватает. Посмотрим, как всё получится. Удивлюсь ли, если "Урал" прыгнет выше головы? Нет. Хотя этот розыгрыш Кубка России нестандартный, но кубковые матчи всегда отличались сюрпризами. Тем более "Урал" - крепкая команда. Да, ЦСКА по статусу считается выше и в таблице тоже обходит "Урал", но я думаю, что неожиданности вполне могут быть, - передает слова Лепехина "Евро-Футбол".
3 мая состоятся два матча Кубка России - ответная встреча двухматчевого финального противостояния верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) между екатеринбургским "Уралом" и московским ЦСКА и матч первого этапа финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) "Краснодар" - "Акрон". Первая игра ЦСКА и "Урала" в Москве завершилась с ничейным счетом 1:1.
Победитель ответной встречи выйдет в Суперфинал Кубка России, проигравший перейдет во второй этап финала нижней сетки плей-офф, где сыграет за вторую путевку в Суперфинал с победителем первого этапа финала Пути регионов.
Лепехин: ЦСКА как начал 5 лет назад омолаживаться - никак не может стать топом. С "Уралом" в Кубке могут быть сюрпризы
Экс-защитник "Зенита" Константин Лепехин прокомментировал предстоящий ответный матч финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России "Урал" - ЦСКА.
Фото: ФК "Урал"