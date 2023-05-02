– Ничего не знаю о том, что "Спартаку" предлагали рассмотреть кандидатуру Марко. Думаю, журналистам просто чуть-чуть скучно, – цитирует агента Николича Sport24.
Сегодня в прессе возникли слухи о том, что во время неудачной серии "Спартака" руководству красно-белых предложили вариант с назначением экс-наставника "Локомотива" Марко Николича на пост главного тренера команды. Под руководством Абаскаля "Спартак" располагается на третьем месте в таблице чемпионата России и ведет борьбу за медали. Москвичей от идущим вторым "Ростова" отделяет всего одно очко. На пятки красно-белым наступает ЦСКА, у которых на один балл меньше.
Агент Йоксимович – о предложении Николичу сменить Абаскаля в "Спартаке": думаю, журналистам просто чуть-чуть скучно
Деян Йоксимович, агент экс-главного тренера "Локомотива" Марко Николича, опроверг слухи о том, что его клиента предлагали трудоустроить в "Спартак" на место Гильермо Абаскаля.
Фото: ФК "Локомотив"