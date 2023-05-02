В апреле "Сан-Паулу" объявил о расторжении арендного соглашения с 23-летним бразильцем после того, как он был обвинен в избиении своей бывшей спутницы Аманды Нуньес. 20-летняя женщина предъявила Педриньо обвинения в избиении и обратилась в полицию, сняв побои.
Футболист "Локомотива" до последнего отрицал все обвинения. Однако впоследствии вскрылась переписка между Педриньо и Нуньес, содержащая угрозы убийством.
В настоящее время Педриньо находится без работы. "Железнодорожники" пытаются пристроить игрока в клубы Бразилии, Италии, Испании и Португалии. Ситуация осложняется текущим уголовным процессом. Как утверждает источник, в вышеназванных странах присутствует заинтересованность в услугах футболиста.
Источник: Telegram-канал журналиста Ивана Карпова
Журналист Карпов: "Локомотив" решил избавиться от Педриньо на фоне скандала с домашним насилием
Московский "Локомотив" предпринимает попытки продать полузащитника Педриньо на фоне скандала с домашним насилием.
Фото: ФК "Локомотив"