"Вижу ли себя в будущем главным тренером "Спартака"? Вижу, конечно. В каком году "Спартак" станет чемпионом России под руководством Дмитрия Комбарова? Таких громких заявлений делать не хочу. Могу только сказать, что есть огромное желание помочь команде выиграть титул", - цитирует Комбарова "Матч ТВ".
Дмитрий Комбаров защищал цвета столичного "Спартака" с августа 2010 по июль 2019 года. С 226 играми в красно-белой футболке он занимает второе место по количеству матчей за московский клуб в чемпионатах России. После завершения игровой карьеры Комбаров сдал экзамен в Академии тренерского мастерства и получил лицензию УЕФА категории "А". С 4 июля 2022 года бывший спартаковец начал свою тренерскую карьеру, возглавив петербургскую "Звезду" из Второй лиги.
Комбаров: в будущем вижу себя главным тренером "Спартака". Есть огромное желание помочь команде выиграть титул
Бывший игрок московского "Спартака" Дмитрий Комбаров рассказал, что хотел бы выиграть титул у руля "красно-белых".
Фото: Чемпионат.com