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Нагорных: У "Локомотива" нет каких-то больших вопросов к судьям в РПЛ

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Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных высказался по поводу судейства команды в РПЛ.
Фото: Sport24
- Встреча с судьями? Запланированные судейским корпусом семинары мы с удовольствием проведем, но каких-то специальных мероприятий "Локомотив" не планирует. Надо в целом подтягивать уровень российского судейства. Но каких-то больших вопросов за исключением определенных матчей, про которые все знают, у нас нет, - приводит комментарий Нагорных Sport24.

"Локомотив" во второй части национального первенства показывает качественную игру. Также улучшился результат. За 8 весенних туров столичный коллектив, возглавляемый Михаилом Галактионовым, выиграл 6 игр. Также в активе железнодорожников 1 ничья и 1 поражение от "Зенита" из Санкт-Петербурга (1:2). Команде удалось подняться с 14 на 10 позицию в таблице. В предыдущем туре "Локомотив" не оставил шансов "Химкам", отправив в их ворота 5 мячей (5:1). Одним из главных героев красно-зеленых является центрфорвард Артем Дзюба, забивший 8 голов и отдавший 4 ассиста в 8 поединках в футболке Локомотива. Следующим соперником москвичей станет "Сочи" Дмитрия Хохлова. Игра пройдет в Москве.


Локомотив Нагорных
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