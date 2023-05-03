- "Спартак" конкурент "Зениту"? На данном этапе истории нет, потому что "Зенит" сильнее во всем, в организации, финансах, составе, что доказывает последние четыре года и что, надеюсь, докажет в воскресенье и в этом сезоне. В этом сезоне уже практически все ясно, - приводит мнение Аршавина "Матч ТВ".
"Зенит" и "Спартак" разделяют 12 очков. Идущие на первой позиции петербуржцы уже вэ тот уик-энд смогут примерить на себя золотые медали. Это может случить как раз в поединке против Спартака. При этом дружине Сергея Семака необходимо, чтобы "Ростов", идущие на 2 месте, не обыграл "Факел" из Воронежа. Отметим, что "Зенит" и "Спартак" в этом сезоне встречались 4 раза. В Суперкубке невский клуб отправил четыре безответных мяча в ворота москвичей. Следующая игра состоялась уже в рамках РПЛ. Здесь также победу праздновал "Зенит" (2:1). "Спартаку" удалось взять реванш в Кубке России (3:0). Еще один кубковый поединок закончился победой коллектива из Санкт-Петербурга в серии пенальти (0:0, 4:2).
Аршавин: на данном этапе истории "Спартак" не конкурент "Зениту"
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