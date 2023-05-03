– Останется ли "Спартак" в тройке? Все будет решаться в очных поединках. ЦСКА, например, поджимает. С "Ростовом" успел "Спартак" отыграться, повезло. Впереди еще матч с "Зенитом" в Санкт-Петербурге. Все может быть. Надеюсь, что команда проявит тот характер, что показала в играх с "Краснодаром" и "Ростовом".
Результаты весной? Конечно, сказалась потеря лидеров – Промеса в атаке, Джикии в обороне. Было сложно оказаться без двух лидеров одновременно. Думаю, они сейчас наберут форму, и тогда "Спартак" прибавит. Может, был общекомандный спад. Плюс работает достаточно молодой тренер, он может ошибаться, в этом нет ничего страшного. Кризис затянулся, – приводит слова Бояринцева "СЭ".
Начиная с середины марта "Спартак" под руководством Гильермо Абаскаля одержал всего 2 победы в 9 предыдущих матчах.
7 мая в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" местный "Зенит" примет московский "Спартак" в главном матче грядущего уик-энда. Отметим, что хозяева в случае победы могут досрочно обеспечить себе пятый кряду чемпионский титул в том случае, если накануне "Ростов" не сумеет обыграть "Факел".
За пять туров до конца чемпионата России "Зенит" уверенно лидирует в таблице РПЛ, опережая красно-белых на 12 очков. "Спартак" продолжает борьбу за серебряные медали, отставая от идущего вторым "Ростова" на один балл. ЦСКА дышит в спину команде Гильермо Абаскаля, находясь на расстоянии одного очка.
Бояринцев: кризис "Спартака" затянулся. Может, был общекомандный спад плюс работает молодой тренер, он может ошибаться
Экс-полузащитник "Спартака" Денис Бояринцев объяснил спад красно-белых в марте и апреле текущего года.
Фото: ФК "Спартак"