- Безусловно, вся команда и тренерский штаб в том числе, достойны памятника у стадиона! Сергей Волков играет важную роль: выручает нас и в основное время, и в серии пенальти. У нас осталось шесть туров в чемпионате и теперь основная задача — забраться как можно выше.
"Акрон", команда-середняк из Первой лиги, второго по силе дивизиона чемпионата России, смогла добраться до финала Пути регионов Кубка России, где проиграла "Краснодару" и вылетела из розыгрыша турнира. Ранее тольяттинский клуб выбил из национального кубка московские "Локомотив", "Динамо" и "Спартак". Большинство матчей "Акрон" выиграл в серии пенальти, однако красно-белые потерпели поражение от тольяттинцев в основное время.
Источник: Sport24
Гендиректор "Акрона": вся команда и тренерский штаб в том числе, достойны памятника у стадиона!
Генеральный директор "Акрона" Алексей Власов заявил, что команда и тренерский штаб достойны памятника у стадиона за их выступление в Кубке России.
Фото: ФК "Акрон"