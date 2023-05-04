Гендиректор "Акрона": вся команда и тренерский штаб в том числе, достойны памятника у стадиона!

Генеральный директор "Акрона" Алексей Власов заявил, что команда и тренерский штаб достойны памятника у стадиона за их выступление в Кубке России.

Фото: ФК "Акрон"





"Акрон", команда-середняк из Первой лиги, второго по силе дивизиона чемпионата России, смогла добраться до финала Пути регионов Кубка России, где проиграла "Краснодару" и вылетела из розыгрыша турнира. Ранее тольяттинский клуб выбил из национального кубка московские "



Источник: - Безусловно, вся команда и тренерский штаб в том числе, достойны памятника у стадиона! Сергей Волков играет важную роль: выручает нас и в основное время, и в серии пенальти. У нас осталось шесть туров в чемпионате и теперь основная задача — забраться как можно выше."Акрон", команда-середняк из Первой лиги, второго по силе дивизиона чемпионата России, смогла добраться до финала Пути регионов Кубка России, где проиграла "Краснодару" и вылетела из розыгрыша турнира. Ранее тольяттинский клуб выбил из национального кубка московские " Локомотив ", " Динамо " и " Спартак ". Большинство матчей "Акрон" выиграл в серии пенальти, однако красно-белые потерпели поражение от тольяттинцев в основное время.Источник: Sport24