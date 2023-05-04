- Я поговорил с Нобоа, он сказал, что подает на вид на жительство, когда получит паспорт, пока еще не знает. Он не может знать когда. Честно, не знаю, почему у него возникло такое решение.
Нобоа принял решение подать вид на жительство в России спустя 16 сезонов игры за российские клубы. Эквадорский полузащитник выступал за ряд команд РПЛ. Нобоа выучил русский язык и может на нем свободно общаться. Ранее в пресс-службе "Сочи" заявили, что окажут содействие футболисту, если тот проявит желание получить российское гражданство.
Источник: "РИА Новости Спорт"
Полузащитник "Сочи" Нобоа подал документы на получение вида на жительство в России
Пресс-служба "Сочи" сообщила, что полузащитник Кристиан Нобоа подает документа на вид на жительство.
Фото: ФК "Сочи"