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Гендиректор "Бешикташа" Казанчи – о возможном интересе к полузащитнику "Зенита" Барриосу: нет, это неправда

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Генеральный директор "Бешикташа" Сейчун Казанчи опроверг слухи об интересе к полузащитнику "Зенита" Вильмару Барриосу.
Фото: ФК "Зенит"
– "Бешикташ" заинтересован в Барриосе? Нет, это не правда, – приводит слова Казанчи "Чемпионат".

Ранее турецкий журналист Гюллер Акгюн распространил слух о том, что стамбульский клуб включил колумбийского опорника "Зенита" Вильмара Барриоса в шорт-лист кандидатов на усиление центра поля ближайшим летом. У Барриоса действующее соглашение с сине-бело-голубыми до конца сезона-2025/26. В нынешней кампании легионер из Южной Америки провел 26 игр в составе чемпионов России, записав на свой счет забитый мяч и 2 ассиста.


Зенит Бешикташ Барриос Чемпионат Турции
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