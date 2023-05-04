– Когда Промес на поле, то в атаке у "Спартака" нет никаких проблем. Команда забивает столько, сколько должен забивать топ-клуб. Но от игры в защите волосы на голове встают.
Абсолютная некомпетентность большинства защитников не дает красно-белым выигрывать проходные матчи. Новые защитники до сих пор не понимают, что от них требует тренер. Оборона "Спартака" – просто решето. Даже Буффон не спасал бы команду с такой защитой, – приводит слова Кавазашвили "РБ Спорт".
В последних 12 матчах команде Гильермо Абаскаля удалось лишь однажды сохранить свои ворота на замке. Красно-белые неизменно пропускают в шести недавних играх.
Начиная с середины марта по настоящий момент "Спартак" выиграл всего два из последних девяти матчей в чемпионате и Кубке России. Большую часть этого отрезка сезона пропустили защитник и капитан красно-белых Георгий Джикия, а также лучший бомбардир команды Квинси Промес. С их возвращением в строй результаты улучшились.
В недавних матчах "Спартак" одержал волевую победу в родных стенах над "Краснодаром" (4:3) и спас ничью в домашней встрече с "Ростовом" (1:1). По итогам 25 туров РПЛ москвичи замыкают тройку лидеров, отставая на одно очко от "Ростова" и на 12 баллов от "Зенита".
Кавазашвили: оборона "Спартака" – просто решето. От игры в защите волосы на голове встают, даже Буффон не спасал бы
Экс-голкипер "Спартака" Анзор Кавазашвили раскритиковал игру защитников московской команды.
Фото: ФК "Спартак"