"Ветераны "Торпедо" вспоминают, как команду вывозили игроков в литейный цех завод ЗИЛ - со словами: "Либо работаете на футбольном поле, либо в цеху". И все сразу начали играть. Но сейчас мы этого делать не будем - другие времена", - цитирует Савина Sport24.
"Торпедо" по итогам 25 сыгранных туров замыкает турнирную таблицу РПЛ, находясь в зоне прямого вылета в Первую лигу. В активе "автозаводцев" 13 набранных очков. От зоны стыковых матчей команду отделяет 8 очков за 5 матчей до окончания текущего розыгрыша чемпионата России. Сегодня, 6 мая, столичный коллектив примет на своем поле "Ахмат" в рамках 26-го тура РПЛ.
Президент "Торпедо": раньше вывозили игроков на завод ЗИЛ со словами: "Либо работаете на поле, либо в цеху"
Президент "Торпедо" Ярослав Савин рассказал о старых методах мотивации в московском клубе.
Фото: ФК "Торпедо"