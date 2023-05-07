- Я топ-нападающий РПЛ, считаю себя одним из лучших в России. Этот сезон проведу в "Ахмате", а дальше будет видно. Я мог бы забить ещё больше мячей за этот сезон, но 10 голов — тоже хорошо. Если бы мне предложили перейти в "Реал" или "Барселону", выбрал бы "Реал". Хала Мадрид! – приводит мнение Конате "РБ Спорт".
В этом сезоне африканец провел в футболке грозненского коллектива 26 игр. В них он сумел наколотить 12 голов. Также в активе Мохамеда 1 голевой пас. Конате тратит на гол в среднем 121 минуту игрового времени. Контракта форварда с "Ахматом" рассчитан до конца июня 2024 года. Отметим, что в активе Конате 2 гола в 16 поединках за свою национальную сборную. В декабре Мохамеду исполнилось 25 лет. Он защищает цвета "Ахмата" с 2021 года. Ранее агент игрока заявлял о том, что в его услугах заинтересован ряд европейских клубов. Дружина Сергея Ташуева по итогам 26 туров российского чемпионата замыкает лидирующую пятерку.
Форвард "Ахмата" Конате: я топ-нападающий РПЛ, считаю себя одним из лучших в России
Африканский центрфорвард "Ахмата" Мохамед Конате заявил, что считает себя одним из лучших в РПЛ.
Фото: "Чемпионат"