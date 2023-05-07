Канчельскис: Дуарте сумасшедший, откуда они взяли такого? Видимо, в Парагвае учат делать такие подкаты, это нонсенс!

В середине второго тайма 22-летний парагваец совершил грубый подкат сзади, сфолив на Малкоме. Арбитр Кукуян сначала ограничился желтой карточкой, но после просмотра видеоповтора изменил свое решение и продемонстрировал красную карточку. Вдесятером "Спартак" сумел сравнять счет, но все равно пропустил решающий гол на 91-й минуте.
– Есть у красно?белых совсем непонятный защитник Дуарте. И его красная карточка… Он сумасшедший. Откуда они взяли такого? Ему не объясняли, что такие подкаты вообще запрещено делать? Ну куда ты катишься? Что ж ты делаешь? Как вообще защитники могут так катиться?
Подкат – это последнее, что надо делать. Ладно, когда игрок один на один выходит. Под него можно подкатиться, а как у Дуарте – это безобразие! Видимо, в Парагвае учат таким подкатам. Это нонсенс! Человек подводит команду в центре поля, когда соперник к боковой убегает… Меня просто бесят такие детские ошибки. Но пусть это разбирают тренеры "Спартака", – приводит слова Канчельскиса "Матч ТВ".
7 мая питерский "Зенит" в компенсированное время вырвал победу на своем поле у "Спартака" со счетом 3:2 (2:1) в рамках 26-го тура РПЛ и обеспечил себе чемпионский титул за 4 тура до конца сезона. Игра на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:2 (2:1) в пользу хозяев. На 13-й минуте голкипер "Спартака" Александр Селихов допустил результативную ошибку. Страж ворот красно-белых получил передачу от защитника Алексиса Дуарте и выбил мяч прямиком в полузащитника сине-бело-голубых Клаудиньо, от которого мяч на 13-й минуте залетел в сетку.
На 33-й минуте нападающий "Спартака" Кейта Бальде замкнул передачу Квинси Промеса и сравнял счет - 1:1. Спустя 7 минут Клаудиньо ассистировал полузащитнику Андрею Мостовому, который вернул "Зениту" лидерство - 2:1. Гол Мостового стал юбилейным 100-м мячом, забитым "Зенитом" в ворота "Спартака".
Во втором тайме красно-белые остались вдесятером после удаления защитника Алексиса Дуарте за грубый фол против Малкома. Несмотря на это, Квинси Промес сравнял счет на 86-й минуте с пенальти - 2:2. Однако в добавленное время "Зенит" вырвал победу - автором решающего гола стал нападающий "Зенита" Иван Сергеев, вышедший на замену.
Таким образом, "Зенит" обеспечил себе пятый подряд чемпионский титул за 4 тура до финиша сезона РПЛ. Это десятый титул чемпионов России для сине-бело-голубых в истории клуба.
Канчельскис: Дуарте сумасшедший, откуда они взяли такого? Видимо, в Парагвае учат делать такие подкаты, это нонсенс!
Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис отреагировал на удаление защитника "Спартака" Алексиса Дуарте в середине второго тайма выездного матча с "Зенитом".
Фото: ФК "Спартак"