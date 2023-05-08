"Была крутая атмосфера на матче. Непривычно уже, действительно. Потому что отвыкли все от полных трибун. Хотелось бы, чтобы на всех стадионах у нас была такая атмосфера", - цитирует Зобнина "Чемпионат".
Матч 26-го тура российской Премьер-лиги "Зенит" - "Спартак" проходил вчера, 7 мая, на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге. Хозяева вырвали победу в дополнительное время усилиями нападающего Ивана Сергеева (3:2) и досрочно оформили чемпионский титул. Награждение "сине-бело-голубых" пройдет в городе на Неве 13 мая после встречи 27-го тура против "Краснодара". "Зенит" возглавляет турнирную таблицу с 64 набранными очками.
Зобнин - о матче против "Зенита": была крутая атмосфера. Хотелось бы, чтобы на всех стадионах у нас была такая же
Хавбек "Спартака" Роман Зобнин поделился эмоциями от матча 26-го тура чемпионата России против "Зенита" (3:2).
Фото: "Матч ТВ"