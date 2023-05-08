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3 - 0 3 0
СочиЗавершен

Дьяков: "Зенит" сильнее всех на две-три головы. Чтобы конкурировать с ним, "Локомотиву" нужно еще и еще усиливаться

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Экс-защитник "Ростова" и воспитанник "Локомотива" Виталий Дьяков прокомментировал для Rusfootball.info победу "железнодорожников" над "Сочи" (3:0) и перспективы команды в следующем сезоне.
Фото: "Чемпионат"
- Столь крупная победа "Локо" над "Сочи" была неожиданной?

- Да не сказать, что я не ожидал. "Локомотив" сейчас в хорошем состоянии, набирает по весне очки. "Сочи" же, напротив, в непонятном состоянии, доигрывает чемпионат. Не сказать, что сейчас он показывает хороший футбол, и результата у команды особо нет. Никто не знает, чего ждать от "Сочи" - а "Локомотив", повторюсь, очень хорош весной.

- Какие перспективы у "Локо" в следующем сезоне?

- Не знаю, как по поводу борьбы за чемпионство, но думаю, что команда будет в первой пятерке. Это вполне возможно. Естественно, еще надо усилить какие-то позиции. Чтобы конкурировать с "Зенитом", нужно еще и еще усиливаться. Пока по своим возможности он сильнее остальных на две-три головы.


Виктория Яковлева, Rusfootball.info


Локомотив Зенит Дьяков
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