- Насколько велик вклад Семака в успех "Зенита"? Конечно, велик! Он - главный дирижер этого всего праздника. Это большая заслуга Семака. ...Никогда нельзя принижать достоинства человека, который причастен к успеху. Тем более, достоинства тренера, - передает слова Байдачного "Спорт день за днем".
Седьмого мая 2023 года в центральной игре 26 тура РПЛ петербургский "Зенит" одержал победу над московским "Спартаком" со счетом 3:2. Данный результат позволил сине-бело-голубым набрать 64 балла и досрочно выиграть золотые медали нынешнего сезона Российской премьер-лиги. Этот чемпионский титул стал для петербуржцев пятым кряду, все они были выиграны под руководством главного тренера Сергея Семака.
Байдачный - о вкладе Семака в чемпионства "Зенита": нельзя принижать достоинства человека, причастного к успеху
Экс-главный тренер "Жемчужины" и "Факела" Анатолий Байдачный оценил работу наставника "Зенита" Сергея Семака, выигравшего пять чемпионских титулов подряд во главе петербургского клуба.
Фото: ФК "Зенит"