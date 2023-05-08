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Нагорных: говорить, что "Локомотив" не устраивает судейство - неспортивно. Были вопросы только по матчу со "Спартаком"

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Председатель совета директоров московского "Локомотива" Юрий Нагорных высказался об уровне судейства в матчах своей команды.
Фото: РИА Новости
- Много ли у меня вопросов к судейскому корпусу? За вторую часть сезона, к которой я имею отношение, вопросов не так много. После самого яркого матча со "Спартаком" в Кубке России были - только это. Больше никаких моментов, за которые мы могли бы предъявить, не было. Устраивает ли меня работа Каманцева? Мы не можем оценивать работу судейского корпуса РФС - это неправильно. Спорт - соперничество двух команд или спортсменов. Говорить, что нас не устраивает судейство, неспортивно. Оценивать работу всех судей должен РФС, - цитирует Нагорных "Чемпионат".

После 26 туров Российской премьер-лиги московский "Локомотив" имеет на своем счету 35 набранных очков. Железнодорожники занимают девятую строчку в таблице чемпионата России, опережая "Сочи", который идет на десятом месте, на один турнирный балл.

Сегодня, 8 мая 2023 года, "Локомотив" сыграл против южан очный матч на домашнем стадионе "РЖД Арена". Коллектив Михаила Галактионова обыграл "Сочи" со счетом 3:0, благодаря чему смог улучшить свое положение в таблице РПЛ. На 82 минуте игры в ворота "железнодорожников" был назначен 11-метровый штрафной удар, но удар полузащитника гостей Кристиана Нобоа отразил голкипер красно-зеленых Илья Лантратов.


Локомотив Нагорных
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