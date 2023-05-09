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Арбитр Федотов - о матче "Зенит" - "Спартак": расстроил Кукуян. Его работа немного удручает

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Экс-арбитр ФИФА Игорь Федотов оценил работу главного судьи Павла Кукуяна на матче "Зенит" - "Спартак" в 26-м туре РПЛ (3:2).
Фото: Globall Look Press
- Большинство смотрит на ошибки арбитров, а я оцениваю шире и также обращаю внимание на их перемещение и позиции. В этом плане расстроил Кукуян. С одной стороны, порадовало, что не было драки, и я считаю, что Павел действительно вывез эту игру. Но с другой — по-судейски, по ключевым эпизодам и расположению его работа немного удручает. К этому матчу надо было подходить по-другому.

После матча "Зенита" и "Спартака" главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль заявил, что Кукуян допустил ошибку, проигнорировав фол игрока петербуржцев на полузащитнике москвичей Романе Зобнине в центре поля. Через несколько мгновений после этого "Зенит" забил свой второй гол в матче. Также вопросы у "Спартака" вызвал эпизод с нападающим Кейта Бальде. Футболист упал в штрафной "Зенита" после наступа защитника хозяев Роберта Ренана, однако пенальти не был назначен. После игры в "Спартаке" заявили, что обратятся в ЭСК.

Источник: "Чемпионат"


Федотов Кукуян Зенит Спартак
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