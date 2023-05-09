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Мелкадзе: сезон получился провальным для "Сочи"

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Российский футболист "Сочи" Георгий Мелкадзе поделился мнением по поводу выступления команды в текущем сезоне.
Фото: ФК "Сочи"
- Сезон получился провальным для "Сочи", но это не значит, что надо опустить руки. Самое главное, чтобы никто не получил серьезных травм и спокойно доиграли сезон, - приводит комментарий Мелкадзе "РБ Спорт".

Вчера "Сочи" разгромно проиграл столичному "Локомотиву" (0:3). За 9 весенних туров южане одержали всего 3 победы, проиграв 6 раз. "Сочи" в национальном первенстве располагается на 10-й позиции, имея на своем счету 34 очка. "Барсы" опережают идущий на строчку ниже "Урал" на 7 баллов. В следующем туре дружина Дмитрия Хохлова встретится с "Ростовом" Валерия Карпина. 26-летний центрфорвард "Сочи" Георгий Мелкадзе в этом сезоне сыграл 25 встреч в футболке южного колектива. В них он сумел забить 5 голов. Также в активе россиянина 2 голевых паса.


Мелкадзе Сочи
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