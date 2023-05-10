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"Матч ТВ": "Алания" не успеет сдать стадион в эксплуатацию в 2023 году. Из-за этого клуб могут не допустить в РПЛ

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Владикавказская "Алания" не успевает своевременно сдать в эксплуатацию домашнюю арену, что может стать препятствием для повышения владикавказской команды в классе.
Фото: ФК "Алания"
Как утверждает источник, подрядчики не успевают завершить работы по сдаче в эксплуатацию домашнего стадиона осетинского клуба в течение текущего календарного года. Таким образом, "Алания" рискует не пройти обязательное лицензирование РФС в случае выхода в РПЛ.

За 4 тура до завершения сезона в Первой лиге команда Олега Василенко располагается в зоне стыковых матчей, замыкая тройку лидеров. Запас перед пятым местом составляет комфортные 8 баллов. Следовательно, существует очень высокая вероятность завершения турнира в зоне "стыков".

Источник: "Матч ТВ"


Алания ФНЛ
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