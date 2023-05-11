- Мне вообще параллельно, что посчитали в ЭСК насчет матча "Зенит" — "Спартак". Мне параллельно на любые решения комиссии, на наш футбол — от слова совсем. Какая разница, остается ли у меня прежнее мнение, которое я высказал в социальных сетях про "Зенит"? Нравится ли мне нынешний "Спартак"? Мне не до этого, я посмотрел одну игру, и мне этого хватило — больше не хочу и не буду смотреть российский футбол. Это мое решение на данный момент. Мне неинтересен российский футбол, потому что в нем вообще ничего нет. На данный момент мне неинтересно все, что связно с российским футболом. Деградирует ли российский футбол? Я не эксперт — адресуйте этот вопрос тем, кто принимает решения о работе Кукуяна — там сидят реальные эксперты и могут дать четкий, развернутый ответ. Они уже высказались? Значит, российский футбол не деградирует — все хорошо у нас, — цитирует Кафельникова "РБ Спорт".
7 мая 2023 года в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" состоялась центральная игра 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в которой местный "Зенит" сыграл против московского "Спартака". Данная встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля, которые благодаря победе сумели досрочно выиграть очередной чемпионский титул РПЛ (пятый кряду). Обслуживал прошедший матч рефери Павел Кукуян, который после финального свистка попал под критику фанатов красно-белых.
Евгений Кафельников после встречи между "Зенитом" и "Спартаком" выступил с достаточно жестким заявлением. В своих социальных сетях легендарный российский теннисист пожелал, чтобы петербургский клуб "навсегда исчез с планеты Земля вместе с судьями, которые откровенно помогают им побеждать". Слова Кафельникова вызвали бурную общественную реакцию. Фанаты разделились на два лагеря: одни поддержали Евгения, другие подвергли его высказывание критике.
Кафельников: больше не хочу и не буду смотреть российский футбол
Легендарный теннисист и болельщик московского "Спартака" Евгений Кафельников поделился своим мнением относительно российского футбола.
Фото: РИА Новости