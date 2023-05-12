- У Черчесова огромный опыт работы на высочайшем уровне. Это уже тренер с именем. Какой клуб он может возглавить в России? В РПЛ Черчесова с удовольствием возьмут на работу и "Зенит", и "Динамо", и "Спартак". Все будет зависеть от момента, когда кто-то из этих клубов будет нуждаться в сильном специалисте, а Черчесов, в свою очередь, уже освободится от обязанностей главного тренера "Ференцвароша".
Черчесов уже работал в "Динамо" и "Спартаке", а также в грозненском "Тереке" и пермском "Амкаре" в РПЛ. Специалист не работал в России главным тренером клуба высшего дивизиона с 2015 года. Черчесов провел год на тренерском мостике польской "Легии", завоевав с варшавской командой несколько национальных титулов. Также тренер работал в сборной России, с которой добился лучшего результата в истории национальной команды на чемпионатах мира, выйдя в четвертьфинал турнира в 2018 году. Сейчас Черчесов работает в венгерском "Ференцвароше", с которым продлил контракт до 2024 года.
Источник: "РБ Спорт"
Борис Игнатьев: Черчесова с удовольствием возьмут на работу и "Зенит", и "Динамо", и "Спартак"
Известный тренер Борис Игнатьев заявил, что наставник "Ференцвароша" Станислав Черчесов мог бы работать в "Спартаке" или "Зените".
Фото: Laszlo Szirtesi/Getty Images