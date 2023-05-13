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Дюков: не проблема "Зенита", что они пять раз подряд выигрывают чемпионат России. Каждый титул был заслуженным

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Глава РФС Александр Дюков поделился мыслями о пятом кряду чемпионстве "Зенита" в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
- Это не проблема "Зенита", что они пять раз подряд выигрывают. Каждый титул был заслуженным. Нужно отметить работу клуба, менеджмента, спортивного блока. Все трансферы, которые сделал "Зенит", были качественными. Тренерскому штабу удалось раскрыть потенциал пришедших игроков. "Зенит" - лидер российского футбола.

Обыграв в предыдущем, 26-м туре, московский "Спартак" со счетом 3:2, "Зенит" досрочно оформил чемпионский титул. "Сине-бело-голубые" стали недосягаемы для своих соперников за четыре тура до окончания чемпионата России. Эти золотые медали стали для коллектива с берегов Невы пятыми в пяти последних сезонах. Сегодня, 13 мая, после окончания встречи 27-го тура РПЛ против "Краснодара" (2:2) петербуржцам был вручен чемпионский кубок и медали за победу в первенстве страны.

Источник: "Чемпионат"


Дюков Зенит
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