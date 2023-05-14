– Вернусь ли я в "Торпедо", если мне поступит приглашение? На этот вопрос я могу ответить одной известной фразой: «Никогда не говори никогда», — передает слова Бородюка RT.
Ранее Александр Бородюк дважды работал в "Торпедо": с 2013 года по 2014, с марта 2021 года по август 2022. В прошлом сезоне вместе с московской командой 60-летний специалист выиграл Первую лигу и поднялся в Российскую Премьер-Лигу.
В настоящее время главным тренером автозаводцев является Жозеп Клотет. Накануне, 13 мая, его команда проиграла ЦСКА (0:3) в игре 27-го тура РПЛ. Таким образом, у московского "Торпедо" которое располагается на 16-м месте в турнирной таблице, осталось 13 набранных баллов. Оно лишилось шансов на спасение по итогам текущего сезона и вылетело в Первую лигу.
Бородюк ответил на вопрос о своем возможном возвращении в московское "Торпедо"
Экс-наставник столичного "Торпедо" Александр Бородюк высказался о своем возможном возвращении на пост главного тренера автозаводцев.
Фото: ТАСС