- Первое чемпионство — оно и есть первое. Второе тоже получилось ярким. Потому что принципиальный матч со "Спартаком". И забили гол на последней минуте. Каждое из чемпионств значимо. Но первое — оно и есть первое. Что еще сказать? – приводит комментарий Сергеева "Матч ТВ".
Центрфорвард Иван Сергеев, перебравшийся в "Зенит" из Санкт-Петербурга только зимой 2022 года, уже является двукратным чемпионом России. Примечательно, что россиянин отмечался голами в обоих чемпионских матчах. В прошлом сезоне Иван в чемпионском поединке с "Локомотивом" (3:1) забил сам и оформил голевой пас на Андрея Мостового. А в этом сезоне Сергеев стал автором "золотого" мяча, поразив в компенсированное время ворота столичного "Спартака" (3:2). Всего в текущем сезон зенитовец сумел 13 раз поражал ворота своих соперников за 31 игру. Также на счету уроженца Череповца 6 ассистов. Среднем он тратит на гол 106 минут игрового времени.
Форвард "Зенита" Сергеев: каждое из чемпионств значимо. Но первое чемпионство — оно и есть первое
Российский футболист "Зенита" Иван Сергеев поделился эмоциями от второго чемпионства в РПЛ.
Фото: РИА Новости