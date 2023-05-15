"Конечно, печально, что российские команды не могут участвовать в еврокубках. Досада от этого сейчас есть не только у "Ахмата", но и у всех команд, которые ведут борьбу за первую пятерку. Но сейчас я не думаю об этом. Игроки "Ахмата" - профессионалы, у которых есть задача побеждать в каждом матче", - цитирует Шелию "Чемпионат".
По итогам 27 сыгранных туров "Ахмат" занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ. В последнем матче грозненцами в гостях было обыграно московское "Динамо" с разгромным счетом 0:3. "Ахмат" отстает от "Спартака", занимающего четвертое место, на 4 очка. Отрыв от идущего третьим "Ростова" составляет также четыре балла. ЦСКА, находящийся на второй позиции, оторвался от грозненского коллектива на 8 очков. В трех заключительных матчах текущего первенства России "Ахмат" встретится с подмосковными "Химками", "Ростовом" и "Краснодаром".
Шелия: досада от отсутствия еврокубков сейчас есть не только у "Ахмата", но и у всех, кто ведет борьбу за топ-5
Голкипер "Ахмата" Гиорги Шелия поделился мыслями об отсутствии еврокубков для российских клубов.
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