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Радимов – об удалении защитника "Спартака" Денисова в матче с "Химками": зачем, имея желтую, ты летишь в такой подкат?

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Бывший полузащитник "Зенита" Владислав Радимов раскритиковал игру защитника "Спартака" Даниила Денисова в выездной встрече 27-го тура РПЛ с "Химками".
Фото: ФК "Химки"
– Судья Кукуляк ошибся в эпизоде со второй карточкой? Согласен. Никакого контакта там не было. Но! Зачем, уже имея желтую, ты летишь в такой подкат? Сантиметры отделяли шипы Денисова от ноги Бикела! Арбитр вполне мог расценить это как опасную игру, вот и вынес предупреждение. Которое для защитника оказалось вторым.

Но дело не только в карточке. Даниилу уже выдали миллион авансов. В первой половине сезоне он действительно играл неплохо. Весной же, мягко говоря, не впечатляет. Тут и брак в передачах, и позиционные ошибки... Нужно прибавлять! – цитирует Радимова "СЭ".

Глава КДК Вторая желтая карточка защитника "Спартака" Даниила Денисова не будет отменена даже в том случае, если КДК РФС признает ошибочным решение арбитра Евгения Кукуляка в матче 27-го тура РПЛ с "Химками" (1:1). Под занавес первого тайма 22-летний спартаковец получил "горчичник" якобы за грубый фол на сопернике в центре поля. Однако повторы показывают, что арбитр из Калуги Евгений Кукуляк мог допустить ошибку, потому что контакта на видеозаписи не видно.

Однако председатель КДК РФС Артур Григорьянц отметил, что по регламенту вторая желтая карточка не отменяется. Поэтому вопрос на повестке дня подниматься не будет, хотя многие эксперты по судейству отметили ошибку рефери в данном эпизоде. Следовательно, Даниил Денисов не поможет "Спартаку" в дерби с ЦСКА в ближайшем туре.


Зенит Химки Спартак Радимов
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