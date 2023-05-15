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Степашин – об увольнении Йокановича: стыдно, что "Динамо" так заканчивает этот сезон. Так плохо мы уже давно не играли

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Экс-премьер-министр РФ, член попечительского совета общества "Динамо" Сергей Степашин прокомментировал отставку Славиши Йокановича с поста главного тренера бело-голубых.
Фото: Twitter
Экс-премьер-министр РФ, член попечительского совета общества "Динамо" Сергей Степашин прокомментировал отставку Славиши Йокановича с поста главного тренера бело-голубых.

– Так, как играли последние 2–3 матча, играть нельзя. Это совершенно очевидно. Почему и досрочный уход тренера. "Динамо" в состоянии показать лучший результат. Хороший подбор особенно молодых игроков, наших воспитанников, блестящий стадион, гарантированное финансирование. Поэтому, конечно, стыдно, что мы так заканчиваем этот сезон. Так плохо мы уже давно не играли, – цитирует Степашина "КП".

"Динамо" выиграло только 2 из последних 8-ми встреч и опустилось на седьмую строчку в таблице чемпионата России. Отставание бело-голубых от топ-3 составляет 8 очков. После двух кряду домашних поражений от "Факела" (0:2) и "Ахмата" (0:3) терпение руководства клуба лопнуло, и оно освободило от занимаемой должности главного тренера Славишу Йокановича.

Сегодня стало известно, что бывший наставник "Локомотива" Марко Николич намерен прибыть в Москву 22 мая для проведения переговоров с руководством столичного "Динамо". Сообщалось, что 43-летний серб в рамках визита также осмотрит базу и стадион клуба и встретится с боссами бело-голубых.

Николич является главным фаворитом на пост нового главного тренера "Динамо". Ранее сообщалось, что стороны уже оперативно согласовали детали контракта, однако журналист Иван Карпов опроверг информацию. Вероятность того, что Николич в итоге возглавит московскую команду по окончании сезона, оценивается как очень высокая.

Накануне Дмитрий Гафин предупредил, что к следующему матчу "Динамо" будет готовить новый главный тренер. Это произошло сразу после финального свистка домашнего матча 27-го тура РПЛ против "Ахмата", который завершился крупной победой гостей со счетом 3:0. 15 мая бело-голубые анонсировали назначение Павла Алпатова исполняющим обязанности наставника на заключительные три тура сезона.


Динамо Йоканович Степашин
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