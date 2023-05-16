- Подошёл к Кану и поменялся с ним свитерами. Сам попросил об этом, и Оливер согласился. Пожали руки. Думаю, ему не нужна была майка, в которой он потерпел разгромное поражение. Зато теперь она висит на видном месте в моём кабинете среди медалей и наград. А моя ему вряд ли пригодилась.
Оливер Кан - легендарный немецкий голкипер. Вратарь становился восьмикратным чемпионом Германии, выигрывал Лигу чемпионов и чемпионат Европы. В составе мюнхенской "Баварии" Кан выиграл 23 различных трофея. Сейчас бывший вратарь работает генеральным директором мюнхенского клуба, в котором провел большую часть своей профессиональной игровой карьеры. Малафеев после завершения карьеры также поработал в структуре родного "Зенита", однако сейчас находится вдали от футбола.
Источник: RT
Малафеев: поменялся футболками с Каном, но думаю, ему не нужна была майка, в которой он потерпел разгромное поражение
Экс-вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев рассказал, как поменялся футболками с голкипером "Баварии" Оливером Каном.
Фото: ФК "Зенит"