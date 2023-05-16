- Для нас всех важно, чтобы в РПЛ судили, совершая как можно меньше ошибок — это самое главное. При этом мы должны понимать, как трактуются определённые моменты, чтобы они не интерпретировались по-разному. Я думаю, что все клубы должны преследовать эту задачу, - приводит комментарий Рубашко "Чемпионат".
Напомним, что недавно ЭСК вышла с решением о том, что в игре "Зенит" - "Спартак" (3:2) судья из Сочи Павел Кукуян тоже допустил ошибку. Судья должен был отменять второй гол петербуржцев. Также еще один поединок выделил судейским скандалом. В матче "Пари НН" – "Крылья Советов" (2:1) арбитр из Улан-Удэ Роман Галимов допустил 3 ошибки в пользу нижегородцев. "Сочи" за три тура до конца российского первенства уже не решает никаких задач. Южане располагаются на 9-й позиции и отстают от идущего на строчку выше "Оренбурга" на 2 турнирных балла. Следующим соперником "барсов" станет "Пари НН" Сергея Юрана. Также "Сочи" предстоит сыграть с чемпионом России "Зенитом" из Санкт-Петербурга и "Уралом".
Гендиректор "Сочи" Рубашко: для нас всех важно, чтобы в РПЛ судили, совершая как можно меньше ошибок
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко поделился мыслями по поводу судейства в РПЛ.
Фото: "Чемпионат"